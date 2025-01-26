موعد ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)، بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

ومن المقرر الإعلان عن أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، ويتساءل الكثير من المواطنين الحاجزين بـ شقق سكن لكل المصريين5، عن كيفية معرفة موقف طلباتهم للحجز وخطوات التعرف على ذلك وأى المراحل وصلت له ملفاتهم ومواعيد التخصيص والاستلام لشقق المشروع.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للاستعلام عن موقفهم، أبرزها إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا.

كما يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للتواصل مع الحاجزين وهى، أرقام الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على إمكانية سحب جدية الحجز للمواطنين المتقدمين المرفوضين بعد انتهاء فترة التظلمات خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض.

وأشارت إلى أنه يتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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