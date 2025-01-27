وزير الإسكان ومحافظ السويس يتابعان ملفات العمل والمشروعات المشتركة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل والمشروعات المشتركة بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، ورئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، باللواء طارق الشاذلي، ومرافقيه، مؤكدًا أن محافظة السويس تضم في إقليمها مدينة السويس الجديدة الجاري تنفيذها، والتي يجري العمل على تنميتها لتصبح واجهة عمرانية تضاهي مدينة العلمين الجديدة والمدن المماثلة لها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان ومحافظ السويس عددًا من ملفات العمل والمشروعات التي تضمنت: مشروع الإسكان الاجتماعي، وجانبًا من مشروعات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومنها خط مياه الشرب من محطة تحلية المياه التي تبلغ طاقتها 70 ألف م3/يوم، ومحطة رفع صرف صحي حي الأربعين، وبعض محطات رفع الصرف الصحي بالقطاع الريفي بالمحافظة.

وفي هذا الصدد، وجه وزير الإسكان بدراسة الحلول العاجلة لتحديات الموقف الحالي لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ولا سيما في أوقات الذروة، وتقديم مختلف سبل الدعم لتجاوز أي عقبات.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان، ومحافظ السويس، أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لإنجاز المشروعات المشتركة، وتحقيق الرؤية التنموية للدولة المصرية، وبما يعود بالنفع العام على أهالي محافظة السويس.

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الأسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمقامتين بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، ومن خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبيت الزكاة والصدقات المصري وبنك الطعام المصري.

وخلال الفعاليات، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في جولة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفعاليات أسبوع الخير في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ودعم ذوي الهمم، والتي شملت تفقد الهدايا المقدمة للعرائس الأولى بالرعاية، والأنشطة الخاصة بذوي الهمم، وعددا من نماذج لمحتويات قافلة أسبوع الخير، ومعرض الحرف اليدوية، وملتقى توظيف الشباب، والقافلة الطبية، ومعرض الكساء، بجانب تفقد مكونات القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الاسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، والتي شرفت المدينة الشبابية بحي الأسمرات باستضافتهما، مقدما الشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاز الفعاليتين.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، ومسئولي الجهاز المركزى للتعمير.

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