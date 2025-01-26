مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين العالمي والاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون بقطاع البناء والتشييد

وقع اتحاد المقاولين العالمي مذكرة تفاهم استراتيجية مع الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في قطاع البناء والتشييد، وتطوير الشراكات المستدامة التي تسهم في دعم اقتصادات الدول الإفريقية وتعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي.



وقد وقع الاتفاقية عن اتحاد المقاولين العالمي خوان أرماندو، رئيس الاتحاد، وعن الاتحاد الإفريقي المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد، حيث تم التوافق على المذكرة خلال فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين العالمي* التي عقدت في باريس بمشاركة رؤساء الاتحادات الإقليمية والمؤثرين في قطاع المقاولات.



وجاءت هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز العلاقات الدولية وتوحيد الجهود لتطوير البنية التحتية وتحسين معايير الجودة والسلامة في مشاريع البناء. وقد تضمنت مذكرة التفاهم العديد من البنود الجوهرية، أهمها:

1- نقل المعرفة والخبرات: حيث سيتم تبادل أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المستخدمة عالميًا في مجال البناء والتشييد.

2- تعزيز التدريب والتطوير المهني: التعاون في إعداد برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع على مستوى القارة الإفريقية.

3- تشجيع الاستثمار والتعاون الإقليمي: دعم المشروعات المشتركة بين الشركات العالمية والإفريقية، وتعزيز دور الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى.

4- الاستدامة البيئية: التركيز على تطبيق معايير البناء الأخضر والمستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور مالك دنقلا مستشار العلاقات الدولية بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي، بأن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية والإفريقية في قطاع البناء، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية وخدمات البناء بالقارة الإفريقية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الدكتور دنقلا أن مذكرة التفاهم تسعى إلى توحيد الجهود لتطوير المشاريع الكبرى بالقارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، إلى جانب التركيز على تطبيق الممارسات المستدامة التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع البناء والتشييد، بما يدعم النمو المستدام ويعزز فرص العمل المحلية والإقليمية، ويضع أسسًا للتطوير المستقبلي المستدام.

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