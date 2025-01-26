الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان تبحث التعاون مع مسئولي قطاع المياه بقبرص

د. سيد اسماعيل نائب
د. سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، فيتو

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي سفارة دولة قبرص في مصر ومسئولى قطاع المياه بقبرص، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث أوجه التعاون المستقبلي.

واستهل نائب الوزير اللقاء بالترحيب بمسئولى السفارة القبرصية في مصر ومسئولي قطاع المياه بدولة قبرص، وتأكيد اهتمام وزارة الإسكان بتبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة بين الدولتين، ومنها مشروعات تحلية المياه.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى قنوات الاتصال العديدة المفتوحة لوزارة الإسكان مع القطاع الخاص من خلال التأهيل المسبق للشركات لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ولاسيما استهداف الدولة المصرية إنتاج 9 ملايين م3/يوم حتى عام 2050 في الخطة الاستراتيجية للتحلية، وحوالي 2.7 مليون م3/يوم حتى عام 2030. ‏

واستعرض نائب وزير الإسكان، محطات تحلية مياه البحر القائمة التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 وحتى تاريخه حيث وصل عدد محطات التحلية القائمة إلى 125 محطة ‏بطاقة إجمالية 1.31 مليون م3/يوم، بجانب محطات التحلية الجاري تنفيذها.

‏كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، استعداد الوزارة لمشاركة الخبرات في تنظيم وإدارة مياه الشرب وملف تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى الاستثمارات العديدة التي تمت مع شركاء التنمية وغيرهم من المستثمرين.

واختتم نائب وزير الإسكان، حديثه بتأكيد الحرص على تقوية سبل التعاون بين الجانب المصري والجانب القبرصي في مجالات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر في المستقبل.

‏من جانبهم أبدى مسئولو قطاع المياه بدولة قبرص سعادتهم بوصول الدولة المصرية لهذه الإنجازات بمجال تحلية مياه البحر، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع الجانب المصري من خلال تبادل الخبرات بمشروعات تحلية مياه البحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان الدكتور سيد إسماعيل الشراكة مع القطاع الخاص تحلية المياه تحلية مياه البحر
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

تطورات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم

أخبار مصر: ترامب يبدأ في تهجير الفلسطينيين، وفاة والدة كريم سامي مغاوري، ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

بطاقتك دليفرى، قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5897 بطاقة رقم قومي و25575 شهادة مميكنة

بعد قرار ترامب برفع السرية عنها.. الإفراج عن وثائق اغتيال كينيدي خلال 15 يوما (فيديوجراف)

سموتريتش يعلق على خطة ترامب لتهجير سكان غزة لمصر والأردن

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

منوعات

المزيد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار ترامب برفع السرية عنها.. الإفراج عن وثائق اغتيال كينيدي خلال 15 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز 6 معلومات عن الجن من السنة النبوية

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية