قبل إعلان تعاقده مع الأهلي، شاهد مهارات وأهداف بن شرقي مع الزمالك

أتم النادي الأهلي اتفاقه بشكل نهائي مع المغربي أشرف بن شرقي على كافة الأمور المالية، ليكون رابع صفقات الأهلي خلال انتقالات يناير الجارية ويتبقي فقط الاعلان الرسمي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي، وقع على عقود انضمامه للمارد الأحمر خلال تواجده بأحد الفنادق.

https://youtu.be/qW-lj3TghLg?si=3LGbLSDVq-Nxn0u1

وكان المغربي أشرف بن شرقي وصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى أحد المستشفيات في مدينة القاهرة لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي عن تعاقده مع النادي الأهلي ليكون رابع صفقات الأحمر خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وسادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بسبب انتشار صورة أشرف بن شرقي بفندق الإقامة.

وأعلن نادي الريان القطري، صباح اليوم الأربعاء، فسخ عقد الجناح المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب.

أرقام أشرف بن شرقي

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مبارايات، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين.

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