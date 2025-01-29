بعد أحمد رضا، الأهلي يسعى لضم لاعب جديد من بتروجيت

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك مسئولي القلعة الحمراء لضم رشاد متولي لاعب فريق بتروجيت خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر إن هناك مفاوضات فعلية بين مسئولي الأهلي والنادي البترولي بشأن انتقال رشاد متولي لصفوف الأحمر، حيث يسعى الأهلي للتعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة.

وفي حال حسم الأهلي لـ صفقة رشاد متولي سيكون الصفقة الثانية التي تنضم للقلعة الحمراء من بتروجيت خلال يناير الجاري بعد انتقال أحمد رضا للأهلي منذ عدة أيام.

بن شرقي يوقع على عقود انضمامه للأهلي

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي، وقع على عقود انضمامه للمارد الأحمر خلال تواجده بأحد الفنادق.

ويستعد المركز الإعلامي للأهلي حاليا لإعداد برومو تقديم أشرف بن شرقي للجماهير مساء اليوم أو غد على أقصى تقدير.

وسادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بسبب انتشار صورة اشرف بن شرقي بفندق الإقامة.

ومن المقرر أن ينهي أشرف بن شرقي كافة الأمور مع النادي الأحمر والإعلان رسميا عن انضمامه للقلعة الحمراء مساء اليوم أو غدا.

وأعلن نادي الريان القطري، صباح اليوم الأربعاء، فسخ عقد الجناح المغربي أشرف بن شرقي بناء على رغبة اللاعب.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب على كافة الأمور المالية، وانتظر الأهلي فسخ عقد اللاعب مع فريقه الحالي الريان القطري، ليكون رابع صفقات الأهلي خلال انتقالات يناير.

أرقام أشرف بن شرقي

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.