الحماية المدنية تنقذ طالبا محتجزا داخل مصعد عقار بالفيوم

فى استجابة فورية استغاثة؛ تمكنت أجهزة الحماية المدنية فى الفيوم ، من إنقاذ طالب محتجز داخل مصعد فى عقار.

الحماية المدنية تنقذ طالب محتجز داخل مصعد عقار بالفيوم



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا باحتجاز طالب داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.



وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم استخراج، ولاقى ذلك استحسان المواطنين، وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة استجابتهم والتعامل مع البلاغ.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.

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