انتظام المرور على طريق الفيوم القاهرة بعد إزالة آثار حادث وإصابة 14 شخصا

تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار حادث انقلاب سيارة ميني على طريق القاهرة الفيوم، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق، بعد توقف دام ساعتين، كان قد أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميني باص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام عزبة طاحون، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي لتلقي العلاج

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

قد تلقي. اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميني باص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 14 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية سائق السيارة عن الحادث، وإعداد تقرير بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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