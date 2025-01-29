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رئيس شركة مصر للطيران يبحث تعزيز التعاون مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة

لقاء رئيس الشركة
لقاء رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران مع سفير كوت ديفوار
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استقبل المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ألبير جي دوليه سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل الجوي بما يشمل تبادل الخبرات في مجالات التدريب المختلفة وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.

تعزيز الربط الجوي بين مصر وكوت ديفوار

وخلال اللقاء أكد المهندس يحيى زكريا حرص مصر للطيران على توسيع أفاق التعاون مع الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن الشركة ترحب بتبادل الخبرات الفنية مع كوت ديفوار لتحقيق مزيد من التكامل في مجال النقل الجوي، كما تسعى إلى زيادة الحركة الجوية بين مصر وكوت ديفوار مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لدعم قطاع الطيران المدني في كوت ديفوار، حيث تم إعاده تشغيل خط الطيران بين القاهرة وأبيدجان بمعدل ثلاثة رحلات أسبوعيًا، ومن المخطط زيادة عدد الرحلات إلي أربع رحلات أسبوعيًا خلال عام 2025 بهدف توفير خيارات سفر متنوعة لعملاء مصر للطيران وتعزيز الربط الجوي بين مصر والقارة الأفريقية.

فتح شراكات اقتصادية لدعم الحركة الجوية

من جانبه أعرب السفير ألبير جي دوليه عن تقديره للدور الرائد الذي يلعبه قطاع الطيران المدنى المصرى فى القارة السمراء، مؤكدًا أهمية التعاون مع الناقل الوطني المصري  مصر للطيران لفتح شراكات اقتصادية لدعم الحركة الجوية بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار، لاسيما فى مجالات الصيانة والتدريب.

وحضر اللقاء الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والسيدة ريم عرابى رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران والسيد عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

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