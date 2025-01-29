الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مستشفى مصر للطيران تجري عملية إصلاح انشطار بالشريان الأورطي الصدري

مستشفي مصر للطيران
مستشفي مصر للطيران
ads

أجرى فريق أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفي مصر للطيران عملية إصلاح انشطار بالشريان الأورطي الصدري ممتد من الشريان تحت الترقوة الأيسر إلى شريان الحوض والفخذ الأيسر عن طريق استخدام الدعامات المغطاة Ankura™️ لتثبيت الشريان الأورطي الصدري واستعادة تدفق الدم الطبيعي.

وتم استخدام تقنية جديدة  تحتاج الي مهارة ودقة عالية وللمرة الأولى في مستشفي مصر للطيران وهي عمل دعامة مغظاة فرعية لشريان الطرف العلوي الأيسر TEVAR + In situ fenestration for LSA + LSA stenting للحفاظ علي الدورة الدموية بالطرف العلوي الأيسر عن طريق عمل فتحة بالدعامة المغطاة بالشريان الأورطي الصدري باستخدام إبرة  ( Futhrough™️ ) للحفاظ علي تدفق الدم بواسطة القسطرة التداخلية.

مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري
مستشفي مصر للطيران  تجري عملية اصلاح إنشطار  بالشريان الأورطي الصدري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران مستشفي مصر للطيران قسم جراحة الأوعية الدموية

مواد متعلقة

مستشفى مصر للطيران تحصل على اعتماد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية

مستشفي مصر للطيران يستضيف أطباء عالميين بمختلف التخصصات

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا

مستشفى مصر للطيران ينظم ندوة توعوية للعاملات ضمن مبادرة "بداية"
ads

الأكثر قراءة

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

سوريا تطالب روسيا بتسليم الأسد والكرملين يعلق

أشرف بن شرقي في طريقه إلى القاهرة وهذا موعد إعلان الأهلي عن الصفقة

ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الريان قبل الانضمام للأهلي؟

أشرف بن شرقي يصل القاهرة استعدادا للانضمام للأهلي

منوعات

المزيد

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

تشريف وتكريم أهل الجنة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 16 بسورة الأحقاف

المزيد
الجريدة الرسمية