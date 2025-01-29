مستشفى مصر للطيران تجري عملية إصلاح انشطار بالشريان الأورطي الصدري

أجرى فريق أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفي مصر للطيران عملية إصلاح انشطار بالشريان الأورطي الصدري ممتد من الشريان تحت الترقوة الأيسر إلى شريان الحوض والفخذ الأيسر عن طريق استخدام الدعامات المغطاة Ankura™️ لتثبيت الشريان الأورطي الصدري واستعادة تدفق الدم الطبيعي.

وتم استخدام تقنية جديدة تحتاج الي مهارة ودقة عالية وللمرة الأولى في مستشفي مصر للطيران وهي عمل دعامة مغظاة فرعية لشريان الطرف العلوي الأيسر TEVAR + In situ fenestration for LSA + LSA stenting للحفاظ علي الدورة الدموية بالطرف العلوي الأيسر عن طريق عمل فتحة بالدعامة المغطاة بالشريان الأورطي الصدري باستخدام إبرة ( Futhrough™️ ) للحفاظ علي تدفق الدم بواسطة القسطرة التداخلية.

مستشفي مصر للطيران تجري عملية اصلاح إنشطار بالشريان الأورطي الصدري

مستشفي مصر للطيران تجري عملية اصلاح إنشطار بالشريان الأورطي الصدري

مستشفي مصر للطيران تجري عملية اصلاح إنشطار بالشريان الأورطي الصدري

مستشفي مصر للطيران تجري عملية اصلاح إنشطار بالشريان الأورطي الصدري

مستشفي مصر للطيران تجري عملية اصلاح إنشطار بالشريان الأورطي الصدري

مستشفي مصر للطيران تجري عملية اصلاح إنشطار بالشريان الأورطي الصدري

مستشفي مصر للطيران تجري عملية اصلاح إنشطار بالشريان الأورطي الصدري

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