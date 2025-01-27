الإثنين 27 يناير 2025
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أخبار مصر

"الطيران" تنظم جولة لأبناء شهداء الشرطة داخل أكاديمية مصر للطيران

جولة لأبناء شهداء
جولة لأبناء شهداء الشرطة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب
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نظمت وزارة الطيران بالتعاون مع الشركة القابضة لمصر للطيران وبالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الانسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابي الشرطة، وكذا التنسيق مع إدارة الإتحاد المصري (لقادرون بإختلاف) زيارة تعريفية لمجموعة من أبناء شهداء الشرطة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة فى تجربه فريده وممتعه داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب لتعريفهم  بالأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها الأكاديمية في مختلف مجالات الطيران المدني، مع الاستمتاع بخوض تجربة الطيران داخل أحدث اجهزة الطيران التمثيلي المتوفرة بالاكاديمية والمخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.

وياتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز المشاركة المجتمعية وغرس قيم ثقافة الطيران والشغف به لدى مختلف فئات المجتمع، وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير، وبمرور 95 عامًا على نشأة الطيران المدني المصري.

وكان فى استقبالهم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والطيار معتز فتح الله، نائب رئيس الأكاديمية.

وفى بداية الجولة، رحب الدكتور سامح الحفني بالأطفال المشاركين فى الزيارة،، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاحتفال بالأعياد الوطنية وتعكس التزام الوزارة بدورها المجتمعي وحرصها على تعزيز القيم الإنسانية مع مختلف فئات المجتمع.

وأوضح وزير الطيران المدنى أن الدولة المصرية تتذكر دائما أبنائها الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وتسعى دائمًا لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأسرهم وأبنائهم، وأننا نولي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير خدمات تدريبية وتأهيلية متكاملة لهم.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تلعبه أكاديمية مصر للطيران للتدريب باعتبارها صرحًا تدريبيًا يجمع بين التعليم النظري والتطبيقي باستخدام أحدث التقنيات العالمية..معربا عن سعادته بمشاركة أبنائنا في هذه الجولة التي أتاحت لهم تجربة فريدة ومتميزة للتعرف على بعض أنشطه قطاع الطيران المدني.

وتضمنت الجولة مجموعة من الأنشطة التفاعلية شملت تفقد أجهزة محاكاة الطائرات المتطورة المستخدمة في تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، وزيارة الفصول الدراسية المزودة بأحدث الوسائل التعليمية. كما أُتيحت للأطفال فرصة تجربة الطيران باستخدام أجهزة المحاكاة، والتعرف على طبيعة عمل أطقم الضيافة الجوية، وإرشادات السلامة على متن الطائرات.
كما  تم توزيع هدايا تذكارية على الأطفال الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه التجربة الاستثنائية.

وفي ختام الجولة، أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لوزارة  الطيران المدني على هذه المبادرة القيمة، التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء وحب الطيران لدى الأطفال من خلال إشراكهم في تجربة فريدة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وزارة الطيران تنظم جولة لأبناء شهداء الشرطة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب
وزارة الطيران تنظم جولة لأبناء شهداء الشرطة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب
وزارة الطيران تنظم جولة لأبناء شهداء الشرطة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب
وزارة الطيران تنظم جولة لأبناء شهداء الشرطة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب
وزارة الطيران تنظم جولة لأبناء شهداء الشرطة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب
وزارة الطيران تنظم جولة لأبناء شهداء الشرطة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب

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