القبض علي عاطل بتهمة ابتزاز أرملة عبر فيس بوك

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، من القبض علي " محمد. ص.ص " 35 عاما عاطل، لاتهامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقام من خلالها بابتزاز أرملة وإرسال رسائل تهديد خادشه للحياء.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة

تلقي مدير امن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، ببلاغ من " نجلاء. ع " 45 سنة، أرملة، مقيمه بدائرة القسم، تدعي بأن شخص أنشأ صفحة علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وأرسل لها من خلال الصفحة رسائل خادشه للحياء وعبارات مسيئة لها، وذلك لابتزازها.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برأسه الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد جنيدي مفتش المباحث، وبمساعدة إدارة المساعدات الفنية بمديرية أمن الفيوم، تم فخص ما يحتويه هاتف الضحية من بيانات، وتوصلت الي صحه ما تقدمت به من بلاغ، كما حددت هوية ورقم الهاتف المحمول المرسل منه التهديد والابتزاز، وبعد استئذان النيابة العامة، وتقنين الاجراءات، تم القبض على المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.

وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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