أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4388 جنيه “بيع”، 4365 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيهًا “بيع”، 3820 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3291 جنيه “بيع”، 3274 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30720 جنيه “بيع”، 30560 جنيهًا “شراء.

الواردات المصرية من خام الذهب

تراجعت قيمة الواردات المصرية من خام الذهب بنسبة 17.7% خلال أول 10 أشهر من 2024، مسجلة 91.8 مليون دولار، مقابل 111.6 مليون دولار خلال المدة نفسها من 2023، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، تراجعت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدي خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 76.5%، لتسجل نحو 5 مليون دولار، مقابل 21.3 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بانخفاض 16.3 مليون دولار.

وخلال العام قبل الماضي (2023)، تراجعت قيمة الواردات المصرية من خام الذهب -لاتشمل الجنيهات الذهب- بنسبة 56.1%، لتسجل نحو 139.1 مليون دولار، مقابل 316.9 مليون دولار خلال العام السابق له، بانخفاض قدره 177.8 مليون دولار، وفقا لبيانات سابقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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