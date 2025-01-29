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رياضة

رئيس بيراميدز يجتمع بلاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك لهذا السبب

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حرص ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، على الاجتماع بلاعبي فريق الكرة والجهاز الفني على هامش التدريبات استعدادا للقاء الزمالك في الدوري المصري.

 

وحفز رئيس بيراميدز، اللاعبين وطالبهم بضرورة الحفاظ على وجود الفريق على قمة ترتيب الدوري، والقتال بكل قوة على تحقيق الانتصار في جميع المباريات المقبلة، والتركيز بشدة في الدوري حاليا.

جلسة مع لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

وأبدى رئيس بيراميدز سعادته بالحالة والروح العالية التي وصل إليها اللاعبون في الفترة الماضية، والتي ظهرت واضحة في جميع اللقاءات الأخيرة، في مختلف البطولات، مع مطالبتهم بضرورة المحافظة عليها والاستمرار بكل قوة فيها، وأنه يثق في اللاعبين وأنهم لن يبخلوا بأي جهد من أجل تحقيق البطولات.

ووعد اللاعبون في المقابل، رئيس النادي، بعدم ادخار أي جهد من أجل مواصلة المشوار والاستمرار في الصدارة، والمنافسة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة ١١ من بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام الزمالك 

يفتقد فريق  بيراميدز لعدد من اللاعبين خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك في الدوري.

ويغيب عن الفريق السماوي أحمد الشناوي حارس المرمى وكذلك كريم حافظ الظهير الأيسر بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام الأهلي.

 

كما يغيب المدافع أحمد توفيق عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الأهلي كذلك.

ويتواصل غياب المهاجم مروان حمدي عن اللقاء بسبب قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط.

 

يبذل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز مجهودا مكثفا خلال البرنامج التأهيلي الذي يخضع له الفترة الحالية بسبب الإصابة التي أبعدته عن مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري المصري.

 

 

 

 

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