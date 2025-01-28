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رياضة

سموحة يلتقي زد بختام الجولة العاشرة بالدوري المصري

زد إف سي، فيتو
زد إف سي، فيتو

 يلتقي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء فريقا سموحة وزد إف سي علي استاد الإسكندرية، بختام لقاءات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة سموحة وزد إف سي 

 ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين وضعهما بجدول الدوري الممتاز.

 

ترتيب سموحة وزد إف سي بجدول الدوري

 ويحتل فريق زد الترتيب السابع برصيد 13 نقطة في حين يأتي سموحة في الترتيب الـ14 برصيد 8 نقاط.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

 البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً  OnTime Sports.

سموحة وزد إف سي - 7:00 - OnTime Sports.

 

نظام الدوري الممتاز

 ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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