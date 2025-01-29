أزمات مباراة الأهلي وبيراميدز.. إلغاء مؤتمر كولر وإيقاف مراقب الماتش.. اصطحاب نجل محمود عاشور إلى غرفة التحكيم.. والسماوي يطالب بنقاط اللقاء بسبب جراديشار

مباراة الأهلي وبيراميدز، شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، أحداثًا مثيرة ومشكلات متعددة بدأت خلال المباراة واستمرت بعد صافرة النهاية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2، لكن الأزمات الإدارية والقانونية طغت على الحدث الرياضي، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية.

تعادل مثير وخلافات تحكيمية

وانتهت المباراة بتعادل الأهلي وبيراميدز 2-2، في لقاء شهد أداءً قويًا من الفريقين، لكن الأحداث الأبرز جاءت بعد المباراة. حيث قدم بيراميدز شكوتين رسميتين، واحدة تتعلق بمشاركة لاعب الأهلي الجديد، السلوفيني نيجك جراديشار، والأخرى ضد حكم تقنية الفيديو (VAR) محمود عاشور، بسبب اصطحابه لنجله إلى غرفة التحكيم.

أزمة جراديشار.. شكوى قانونية تهدد نقاط الأهلي

وتقدم بيراميدز بشكوى إلى رابطة الأندية المحترفة، متعلقة بمشاركة جراديشار في المباراة، حيث أشار النادي إلى أن اللاعب لم يكن مسجلًا بشكل قانوني في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA TMS) قبل المباراة وطالب بيراميدز بمنحه نقاط المباراة في حال ثبوت عدم قانونية مشاركة اللاعب.

ورد اتحاد الكرة على الشكوى مؤكدًا أن بطاقة جراديشار الدولية وصلت يوم الجمعة 24 يناير 2025، وتم تسجيل اللاعب بشكل رسمي صباح يوم المباراة، حيث دفع الأهلي الرسوم المطلوبة وحصل على كارنيه اللاعب قبل المباراة. ومع ذلك، أكد خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي أن مشاركة جراديشار كانت غير قانونية، لأن الأهلي لم يحصل على البطاقة الدولية للاعب، مما يمنح بيراميدز الحق في اللجوء إلى الفيفا للمطالبة بنقاط المباراة.

إلغاء مؤتمر مارسيل كولر الصحفي

أولى الأزمات التي تلت مباراة الأهلي وبيراميدز كانت إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي، مارسيل كولر، بعد طلب مراقب المباراة من الصحفيين عدم التطرق إلى القضايا التحكيمية، ورفض الصحفيون هذا الطلب، مما أدى إلى إلغاء المؤتمر دون الإجابة على أي أسئلة، وقررت رابطة الأندية إيقاف مراقب المباراة حتى نهاية الدور الأول من الدوري المصري، بسبب مخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بإدارة المؤتمرات الصحفية.

شكوى بيراميدز ضد حكم الـ VAR

وتقدم نادي بيراميدز أيضًا بشكوى ضد حكم تقنية الفيديو محمود عاشور، بسبب اصطحابه لنجله إلى غرفة التحكيم، وهو ما يعتبر مخالفة للوائح.، وأحالت رابطة الأندية الشكوى إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام للتحقيق في الواقعة.

من جانبه، نفى الحكم محمود عاشور هذه الاتهامات، مؤكدًا أن نجله كان يتواجد في مقصورة الصحفيين وليس في غرفة التحكيم.

وتسببت هذه الأحداث في حالة من الجدل الكبير في الأوساط الرياضية المصرية، حيث يتوقع أن تستمر التحقيقات في الشكاوى المقدمة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة جراديشار. وفي حال ثبوت عدم قانونية مشاركته، قد يفقد الأهلي نقاط المباراة، مما يؤثر على ترتيب الفريقين في جدول الدوري.

وأثارت شكوى بيراميدز ضد حكم الـ VAR تساؤلات حول التزام الحكام باللوائح والقوانين، خاصة في المباريات الكبيرة التي تشهد ضغوطًا كبيرة.

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