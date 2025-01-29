مع استمرار انتشال الجثث، الصحة الفلسطينية تكشف محصلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 47.417 شهيدا و111.571 مصابا، مع استمرار انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض بعد وقف إطلاق النار.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة في بيانها: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا "منهم 59 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيدان اثنان متأثرين بجراحهما، إلى جانب شهيدين جديدين و8 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

انتشال جثث الضحايا

وذكرت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن عدد المفقودين خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 14 ألفا و222 شخصا، ولم يصل أي منهم إلى المستشفيات حتى تاريخ 18 يناير 2025.

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