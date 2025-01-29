عمرو فتحي: خسرنا في الثواني الأخيرة لكن الأداء كان رائعًا

علق عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بعدما ودع منتخب اليد بطولة العالم من ربع النهائي عقب الهزيمة من فرنسا في اللحظات الأخيرة بنتيجة "34-33".

قال عمرو فتحي عبر تصريحات لـ قناة أون سبورت: "أقدم الشكر والتحية لجميع اللاعبين الذين بذلوا ما في وسعهم ولم يقصروا في أي لحظة، فهم من جعلونا نفتخر بهم، ودموعهم غالية علينا".

وأضاف: "هذا السيناريو دائمًا ما يحدث معنا، وهذا ما حدث أيضًا في أولمبياد باريس 2024، وقدم اللاعبون أداء أكثر من رائع أمام بطل أوروبا".

وتابع: "في النهاية هذا توفيق حيث خسرنا في الثواني الأخيرة من المباراة، ولم يكن هناك أحد يتوقع أن مصر تقدم هذا الأداء أمام منتخب فرنسا، واللاعبين قدموا كل شئ".

واختتم عضو اتحاد اليد: "لابد من الحفاظ على هذا الفريق وتقديم الدعم والمساندة والتحفيز لهم حيث إنهم رجالة".

مصر تودع كأس العالم لليد

وودع المنتخب المصري لكرة اليد النسخة رقم 29 من بطولة كأس العالم لكرة اليد بسيناريو قاتل أمام فرنسا.

والتقى منتخب مصر أمام نظيره الفرنسي مساء الثلاثاء في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة اليد، التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

نتيجة مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لكرة اليد 2025

وخسر المنتخب المصري بنتيجة 33-34 أمام فرنسا في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

السيناريوهات القاتلة تحكم ربع نهائي مونديال اليد

وبهذا السيناريو تودع مصر البطولة من الدور ربع النهائي، فيما بلغ المنتخب الفرنسي المربع الذهبي.

وتواصلت بذلك السيناريوهات القاتلة في مونديال اليد، والتي لعبت دورا في تحديد المتأهل من مباراة كرواتيا والمجر ضمن منافسات ربع النهائي أيضًا.

وحوَّلت كرواتيا تأخرها بفارق 4 أهداف قبل خمس دقائق من النهاية لتفوز 31-30 على المجر، حيث سجلت هدف الفوز أيضا في الثواني الأخيرة من المباراة.

ووصل المنتخب الكرواتي بذلك للمربع الذهبي للمونديال للمرة الأولى منذ عام 2017.

وتقام مباراة فرنسا وكرواتيا يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كرة اليد، تصل بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة المقبل، بعد ختام مشاركتها في منافسات النسخة الـ29 من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

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