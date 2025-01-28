بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يخسر من فرنسا ويودع المونديال

كرة اليد، خسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة (33-34) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب فرنسا على منتخب مصر بنتيجة (18-14).

بهذه النتيجة يودع المنتخب الوطني منافسات بطولة العالم من الدور ربع النهائي، فيما يتأهل المنتخب الفرنسي للدور قبل النهائي.

تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في بطولة العالم

ويمتلك منتخب مصر سجلًا كبيرًا في مواجهاته مع منتخب فرنسا ببطولات العالم، حيث التقيا المنتخبين في 6 مناسبات سابقة، انتهت جميعها بفوز المنتخب الفرنسي، وجاءت النتائج كالتالي:

السويد 1993

مصر (16) – (19) فرنسا | الدور الرئيسي

اليابان 1997

مصر (19) – (22) فرنسا | الدور ربع النهائي

مصر 1999

مصر (22) – (27) فرنسا | دور تحديد المراكز

فرنسا 2001

مصر (21) – (24) فرنسا | الدور نصف النهائي

السويد 2011

مصر (19) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قطر 2015

مصر (24) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قائمة منتخب مصر في مواجهة فرنسا

واستقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على قائمة المنتخب لمواجهة فرنسا المحدد لها العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتشهد القائمة تواجد أحمد هشام دودو وأحمد عادل نظرا لجاهزية كلا الثنائى للمواجهة، حيث تشهد القائمة خروج الثنائى محمد طارق وبلال مسعود.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

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