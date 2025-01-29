الأربعاء 29 يناير 2025
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ضبط 6 طن أسمدة زراعية مجهولة بالصالحية الجديدة   

ضبط 6 طن أسمدة زراعية
ضبط 6 طن أسمدة زراعية مجهولة   

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين في محافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة اليوم للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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حملة مكبرة لمديرية تموين الشرقية 

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، شنت مديرية تموين الشرقية حملة مكبرة للمرور على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمدينة الصالحية الجديدة برفقة إبراهيم عبد السلام رئيس قطاع تموين شمال.

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تحرير المحضر رقم 214 جنح الصالحية الجديدة 

 وأسفرت الحملة عن ضبط 6  طن  سماد سلفات النشادر المحبب غير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها و( 36 ) عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 214 جنح الصالحية الجديدة ضد صاحب محل أسمدة ومبيدات.

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية الطب البيطري مديرية الصحه الجهات الرقابية رؤساء المراكز والمدن

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