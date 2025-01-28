الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يرتدي الزي الأسود أمام فرنسا في مونديال اليد

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، لخوض مواجهة قوية اليوم منتخب فرنسا، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب فرنسا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يرتدي الزي الأسود

ويرتدي منتخب مصر الزي الأسود في مواجهة منتخب فرنسا، بالدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد.

برنامج منتخب مصر قبل مواجهة فرنسا

ويأتي برنامج المنتخب اليوم قبل مواجهة فرنسا كالتالي:

حصة تدريبية في الجيم.. 1:30 ظهرا

محاضرة فيديو يتخللها “فيديو كول” مع وزير الرياضة.. 2:30 ظهرا

تناول الغداء.. 3 عصرا

التوجه لملعب المباراة.. 7:45 مساء

قائمة منتخب مصر في مواجهة فرنسا

 واستقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على  قائمة المنتخب لمواجهة فرنسا  المحدد لها  العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتشهد القائمة تواجد أحمد هشام دودو وأحمد عادل نظرا لجاهزية كلا الثنائى للمواجهة، حيث تشهد القائمة خروج الثنائى محمد طارق وبلال مسعود.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:
حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
ياسر سيف (الأهلي)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد خوان كارلوس باستور منتخب فرنسا بطولة العالم

مواد متعلقة

بطولة العالم لكرة اليد، مصر تتقدم على كاب فيردي في الشوط الأول

منتخب مصر يرتدي الزي الأبيض في مواجهة كاب فيردي ببطولة العالم لكرة اليد

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة
ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 مقابل الجنيه

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

محاولات أخيرة من الأهلي لإنقاذ صفقة بن شرقي

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

جامعة عين شمس تعلن التكفل بالمصروفات الدراسية لطلاب المنح بشروط

الأهلي يكثف تحركاته لحسم صفقة كوتيسا

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

منوعات

المزيد

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية