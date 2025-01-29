مسئول سابق في الوكالة الأمريكية للتنمية: وقف إمدادات الأدوية الأمريكية للدول الفقيرة «كارثة»

قال أتول جواواندى، رئيس قسم الصحة العالمية السابق فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعليقا على وقف ترامب إمدادات الأدوية المنقذة للحياة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل للدول الفقيرة، "إن هذا أمر كارثى، فالإمدادات من الأدوية التى يتم التبرع بها تساعد فى إبقاء عشرين مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على قيد الحياة، وهذا يتوقف اليوم".

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل

أكد جواواندى إن المذكرة تشمل عمل الشركة فى مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل وكذلك وسائل منع الحمل ولوازم صحة الأم والطفل.

وأظهرت مذكرة اطلعت عليها "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحركت لوقف إمدادات الأدوية المنقذة للحياة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، وكذلك الإمدادات الطبية للأطفال حديثى الولادة، فى الدول التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مختلف أنحاء العالم.

تجميد أوسع للمساعدات والتمويل الأمريكى

وقال مصدر لرويترز إن المقاولين والشركاء الذين يعملون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدأوا يوم الثلاثاء في تلقي مثل هذه المذكرات لوقف العمل على الفور، وهذه الخطوة جزء من تجميد أوسع للمساعدات والتمويل الأمريكى منذ تولى ترامب منصبه فى 20 يناير، فى حين تتم مراجعة البرامج.

شركة استشارية أمريكية كبيرة تعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وقد تم توجيه إحدى هذه المذكرات إلى شركة "كيمونيكس"، وهى شركة استشارية أمريكية كبيرة تعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال توريد الأدوية لمجموعة من الأمراض فى جميع أنحاء العالم.

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