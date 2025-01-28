الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

رد قوي من وزير الخارجية على مقترح ترامب بتهجير سكان غزة لمصر والأردن

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تمسك مصر بثوابت موقفها الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب- في إشارة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب   بتهجير سكان غزة لمصر والأردن.

 

تلبية طموحات الشعب المصري 

وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان: «أؤكد لكم عزم مصر بإرادة سياسية صلبة متمثلة في الرئيس السيسي على المضي قدما نحو بذل مزيد من الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الآمنة وصون جميع حقوقه وحرياته وهي المسألة التي تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية في الجمهورية الجديدة».

 

الركائز الأساسية للدولة المصرية

وتابع وزير الخارجية: «وباتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج الوطنية، ونتطلع اليوم إلى نقاش تفاعلي خلال الجلسة التي حرصنا على المشاركة فيها بوفد رفيع المستوى يضم إلى جانب وزير الخارجية، وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورؤساء المجال القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن وزارات العدل والعمل والخارجية والنيابة العامة والأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أتشرف برئاستها».

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وزير الخارجية بدر عبد العاطي الرئيس الأمريكى ترامب سكان غزة مصر الأردن السيسي

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