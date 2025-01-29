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خارج الحدود

جيش الاحتلال يهدم 60 منزلا بمخيم جنين منذ بدء عدوانه على الضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية،  عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن: "جيش الاحتلال  الإسرائيلي هدم نحو 60 مبنى في مخيم جنين خلال أسبوع من العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم".

جيش الاحتلال يهدم منازل في مخيم جنين 

وقالت الصحيفة العبرية إن جولة في المخيم تظهر بوضوح الدمار الواسع والخراب الذي حل به جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

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الاحتلال يجبر الفلسطينيين على إخلاء منازلهم شرقي جنين

وأكدت أن معظم السكان غادروا المخيم، كما نقلت عن مسئولين أمنيين تأكيدهم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  سمح للسكان بالمغادرة عبر طرق محددة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، عن  عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية 

وادعى  جيش الاحتلال:"لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية 

ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة،  حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

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جيش الاحتلال مخيم جنين الضفة الغربية غزة

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