الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، بقيمة 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 في السوق المحلي.

 وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.  

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات ؟ 

الذهب اليوم فى الصاغة 
اسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4400 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل  3300 جنيه للبيع.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2566 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 12 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2200 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

 وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1650 جنيها للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

<span style=
اسعار الذهب 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

تطور في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع المركزي الأمريكي وأزمة تطبيق "ديب سيك"

ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب استخدام الذهب أهم أدوات الاستثمار أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21

مواد متعلقة

تطور في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع المركزي الأمريكي وأزمة تطبيق "ديب سيك"

ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025
ads

الأكثر قراءة

أشرف بن شرقي في طريقه إلى القاهرة وهذا موعد إعلان الأهلي عن الصفقة

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

انقضاء الدعوى المقدمة من كهربا ضد مدير فندق لتسريب فيديو مشاجرته

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

الريان القطري يعلن رسميا فسخ التعاقد مع بن شرقي

شاهد تذكرة طيران أشرف بن شرقي للقاهرة استعدادا للانضمام إلى الأهلي

أشرف بن شرقي يصل القاهرة استعدادا للانضمام للأهلي

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

منوعات

المزيد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

بيكيه يعود إلى منزل شاكيرا بشكل مفاجئ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 120 جنيها للتر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

تشريف وتكريم أهل الجنة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 16 بسورة الأحقاف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية