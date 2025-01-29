بعد تصدرها الترند بكواليس “فهد البطل”، معلومات لا تعرفها عن المطربة رحمة محسن

مسلسل فهد البطل ، تصدرت المطربة رحمة محسن، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في كواليس مسلسل فهد البطل والذي يقدمه أحمد العوضي في رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل في رمضان 2025

وأثار الفنان أحمد العوضي تفاعلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد نشره فيديو جمعه بالفنانة رحمة محسن من كواليس مسلسله الجديد فهد البطل.

وأثار الفنان أحمد العوضي تفاعلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد نشره فيديو جمعه بالفنانة رحمة محسن من كواليس مسلسله الجديد فهد البطل.

رحمة محسن في فهد البطل

المطربة رحمة محسن هي مطربة تتميز بغناء الطابع الشعبي وقدمت الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور وهي أيضا صاحبة تريند مفاتيح قلبك معايا الذي أثار تفاعل كبير من قبل الجمهور وحقق أرقام جيدة علي يوتيوب.

ومن أبرز أعمال رحمة محسن أيضا، أغنية “أهلا أصحابي الواطيين”، “نمت كتير دمعتي في عيني”، “الحق مش عليك” وتعد أيضا أغنية “كاس الوجع” من أبرز أعمالها.

ويتصدر أحمد العوضي البطولة في دور شخصية فهد، ويشاركه البطولة مجموعة مميزة من النجمات اللواتي يضفن أبعادًا خاصة للعمل.

وتأتي ميرنا نور الدين كإحدى أبرز نجمات المسلسل، حيث تؤدي دورًا مميزًا يبرز موهبتها وتنوع أدائها الفني، وتمتلك ميرنا حضورًا قويًا، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في قصة “فهد البطل”.

والنجمة الثانية هي كارولين عزمي التي تلعب دورًا مميزًا في المسلسل، وتثبت مرة أخرى مكانتها كواحدة من أبرز النجوم الشباب في الساحة الفنية، حيث تقدم شخصية محورية مليئة بالحيوية والتحدي، وتعتبر الفنانة الشابة يارا السكري أيضا من أبرز الحسناوات المشاركات في العمل الذي ينتظره الكثيرون.

أبطال مسلسل فهد البطل

إلى جانب هؤلاء النجمات، يضم المسلسل نخبة من النجوم مثل أحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي وحجاج عبد العظيم وحمزة العيلي وعصام السقا، ليكتمل الطاقم بوجود أسماء قوية تضيف للعمل عمقًا وتميزًا.

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة.

موعد عرض مسلسل فهد البطل

وينتظر الجمهور بشغف عرض المسلسل والذي من المقرر انطلاقه تزامنا مع بدء شهر رمضان المقبل في مطلع شهر مارس، وسط توقعات بنجاح كبير لهذا العمل.

قنوات عرض مسلسل فهد البطل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت مؤخرا بوستر مسلسل “الفهد” بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وكتبت الشركة المتحدة عبر منصاتها: انتظروا النجم أحمد العوضي ومسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.