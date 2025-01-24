الجمعة 24 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يصور مشاهد من "فهد البطل" مع كارولين عزمي في مصر الجديدة

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

يواصل الفنان أحمد العوضي ، تصوير مشاهد مسلسله الجديد فهد البطل والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.  

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

وأكد مصدر خاص لـ"فيتو" أن أحمد العوضي صوَّر بعض المشاهد من مسلسل فهد البطل في منطقة مصر الجديدة مع كارولين عزمي، ثم انتقلا إلى تصوير مشاهد أخرى في منطقتي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

ونشرت المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي مسلسل فهد البطل مسلسل فهد البطل أحمد العوضي كارولين عزمي
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