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ثقافة وفنون

مقتطفات من كواليس مسلسل فهد البطل (صور)

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

نشر الحساب الرسمي لقناة CBC على انستجرام مجموعة من الصور التي تكشف جوانب من كواليس تصوير مسلسل فهد البطل ل الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وترصد عدسة الكاميرا لحظات عفوية بين فريق العمل، وحوارات بين الممثلين، إلى جانب التحضيرات الدقيقة لتصوير المشاهد.

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

وأكد مصدر خاص لـ"فيتو" أن أحمد العوضي صوَّر بعض المشاهد من مسلسل فهد البطل في منطقة مصر الجديدة مع كارولين عزمي، ثم انتقلا إلى تصوير مشاهد أخرى في منطقتي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

ونشرت المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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أحمد العوضي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان أحمد العوضي مسلسل فهد البطل فهد البطل
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