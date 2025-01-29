أبرزها بيراميدز ضد الزمالك، مواعيد مباريات الجولة 11 بالدوري المصري

الدوري المصري، تنطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل بعض مباريات الدوري المصري نظرا لغلق استاد القاهرة في الفترة من 1 فبراير الى 21 فبراير المقبل.

وبهذا القرار تقام مباريات الأهلي والزمالك ومودرن سبورت وزد إف سي فى ستاد السلام، فيما يخوض البنك الأهلي مبارياته على ستاد المقاولون العرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة داخل ستاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري

الجمعة 31 يناير

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش.. 4 مساءً

الجونة ضد حرس الحدود.. 4 مساءً

بيراميدز ضد الزمالك.. 7 مساءً

السبت 1 فبراير

إنبي ضد البنك الأهلي.. 4 مساءً

زد إف سي ضد المصري.. 4 مساءً

بتروجيت ضد الاتحاد السكندري.. 7 مساءً

فاركو ضد غزل المحلة.. 7 مساءً

الأحد 2 فبراير

سيراميكا ضد سموحة.. 4 مساءً

مودرن سبورت ضد الأهلي.. 7 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 11



1- بيراميدز 21 نقطة

2- الزمالك 20 نقطة

3- الأهلي 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 18 نقطة

6- بتروجيت 16 نقطة

7- البنك الأهلي 14 نقطة

8- زد اف سي 13 نقطة

9- الاتحاد السكندري 13 نقطة

10- الإسماعيلي 12 نقطة

11- حرس الحدود 12 نقطة

12- فاركو 12 نقطة

13- طلائع الجيش 12 نقطة

14- سموحة 11 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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