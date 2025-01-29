موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره كلوب بروج على أرضية ملعب الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، سافيو، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

موقف عمر مرموش

ولن يستطيع المحترف المصري عمر مرموش المشاركة في مباراة مان سيتي ضد كلوب بروج، بسبب قواعد يويفا التي تسمح للفرق بتحديث قوائمها بمجرد انتهاء مرحلة الدوري وقبل دور الـ16.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، يوم الخميس الماضي، وشارك في مباراة الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي، التي انتهت بفوز السيتي 3-1.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز في مباراة اليوم ضد كلوب بروج من أجل التواجد ضمن الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فقد كافة فرصه في التأهل المباشر بعد الخسارة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الماضية بنتيجة 4-2.

ويمتلك مانشستر سيتي 8 نقاط فقط في المركز الخامس والعشرين، بينما يمتلك كلوب بروج 11 نقطة في المركز العشرين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام كلوب بروج



تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويسدل الستار، مساء اليوم الأربعاء على منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، في نظامه الجديد.

وتقام 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا



آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا



1- ليفربول 21 نقطة.

2- برشلونة 18 نقطة.

3- آرسنال 16 نقطة.

4- إنتر ميلان 16 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد 15 نقطة.

6- ميلان 15 نقطة.

7- أتالانتا 14 نقطة.

8- باير ليفركوزن 13 نقطة.

9- أستون فيلا 13 نقطة.

10- موناكو 13 نقطة.

11- فينورد 13 نقطة.

12- ليل 13 نقطة.

13- بريست 13 نقطة.

14- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

15- بايرن ميونخ 12 نقطة.

16- ريال مدريد 12 نقطة.

17- يوفنتوس 12 نقطة.

18- سيلتيك 12 نقطة.

19- آيندهوفن 11 نقطة.

20- كلوب بروج 11 نقطة.

21- بنفيكا 10 نقاط.

22- باريس سان جيرمان 10 نقاط.

23- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

24- شتوتجارت 10 نقاط.

25- مانشستر سيتي 8 نقاط.

26- دينامو زغرب 8 نقاط.

27- شاختار 7 نقاط.

28- بولونيا 5 نقاط.

29- سبارتا براج 4 نقاط.

30- لايبزيج 3 نقاط.

31- جيرونا 3 نقاط.

32- النجم الأحمر 3 نقاط.

33- ستورم جراتس 3 نقاط.

34- سالزبورج 3 نقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا بدون نقاط.

36- يونج بويز بدون نقاط.

وضمن فريقان فقط تأهلهما المباشر إلى منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال، وهما ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني قبل الجولة الثامنة والأخيرة.

ويتواجد الـ 36 فريقا في مجموعة واحدة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، بشكل مباشر، بينما ستتنافس الفرق التي تحتل من المركز التاسع إلى 24، حيث سيخوضون مباراتين فاصلتين مرحلة خروج المغلوب للتأهل إلى الدور المقبل، في حين أن الفرق التي تحتل المركز الخامس والعشرين وفيما بعد، ستودع المنافسة دون الوصول إلى الدوري الأوروبي.

كما ضمن 16 فريقًا التواجد على الأقل في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، ويستطيع عدد منهم حسم التأهل مباشرة خلال مباريات اليوم، وهم: آرسنال، أستون فيلا، أتالانتا، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ، بريست، سيلتيك، بوروسيا دورتموند وفينورد، إنتر ميلان، يوفنتوس، باير ليفركوزن، ليل، ميلان، موناكو وريال مدريد.

وهناك بعض الفرق الكبرى التي لم تحسم حتى الآن موقفها من البقاء في دوري أبطال أوروبا من عدمه، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

بينما غادر 9 فرق بطولة دوري أبطال أوروبا، دون أمل التواجد في الملحق، حسب موقع يويفا، وهم: بولونيا، النجم الأحمر، جيرونا، لايبزيج، سالزبورج، سلوفان براتيسلافا، سبارتا براج، شتورم جراتس ويونج بويز.

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