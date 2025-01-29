ضابطة استخبارات إسرائيلية تحذر تل أبيب من البقاء في سوريا لأطول من 6 أشهر وتكشف المخاطر

حددت ضابطة استخبارات إسرائيلية سابقة تدعى كارميت فالنسي الشروط التي يجب أن تضعها إسرائيل للانسحاب النهائي من منطقتها العازلة في سوريا، محذرة من أن "بقاءها لفترة أطول من 6 أشهر يهدد في إحداث نتائج عكسية".

ودعا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، إلى الإبقاء على المنطقة العازلة لفترة غير محددة.

وفي هذا السياق، قالت فالنسي: "إن عدم اليقين المحيط بنوايا أحمد الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد يفرض تحديات جديدة ولكنه يوجد أيضا فرصا لإسرائيل".

وأضافت: "لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، يجب على إسرائيل أن تهدف إلى استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني".

ولذلك، قالت فالنسي: إن إسرائيل يجب أن "تضع خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك".

وبشكل أكثر تحديدًا، قالت إن الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظرًا لسجل الأمم المتحدة الضعيف في مجال حفظ السلام في الشرق الأوسط، لن تكون كافية وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد، ومن المرجح أيضًا مع تركيا.

وعلاوة على ذلك، قالت: إن القدس يجب أن "تستكشف قنوات الاتصال الأولية مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وفي عمق سوريا".

بعد ذلك، قالت فالنسي: إن إسرائيل يجب أن "توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بهذه الشروط، يتعين على الجانبين الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلًا عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل، كما قالت للصحيفة.

وأضافت أن "شرطًا آخر يتمثل في إثبات النظام أنه يحبط محاولات حزب الله من تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن النظام الجديد للمرة الثانية في يناير أنه منع تهريب أسلحة حزب الله عبر أراضيه.

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