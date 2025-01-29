الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضابطة استخبارات إسرائيلية تحذر تل أبيب من البقاء في سوريا لأطول من 6 أشهر وتكشف المخاطر

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

حددت ضابطة استخبارات إسرائيلية سابقة تدعى كارميت فالنسي الشروط التي يجب أن تضعها إسرائيل للانسحاب النهائي من منطقتها العازلة في سوريا، محذرة من أن "بقاءها لفترة أطول من 6 أشهر يهدد في إحداث نتائج عكسية".

ودعا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، إلى الإبقاء على المنطقة العازلة لفترة غير محددة.

وفي هذا السياق، قالت فالنسي: "إن عدم اليقين المحيط بنوايا أحمد الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد يفرض تحديات جديدة ولكنه يوجد أيضا فرصا لإسرائيل".

وأضافت: "لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، يجب على إسرائيل أن تهدف إلى استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني".

ولذلك، قالت فالنسي: إن إسرائيل يجب أن "تضع خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك".

وبشكل أكثر تحديدًا، قالت إن الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظرًا لسجل الأمم المتحدة الضعيف في مجال حفظ السلام في الشرق الأوسط، لن تكون كافية وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد، ومن المرجح أيضًا مع تركيا.

وعلاوة على ذلك، قالت: إن القدس يجب أن "تستكشف قنوات الاتصال الأولية مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وفي عمق سوريا".

بعد ذلك، قالت فالنسي: إن إسرائيل يجب أن "توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بهذه الشروط، يتعين على الجانبين الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلًا عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل، كما قالت للصحيفة.

وأضافت أن "شرطًا آخر يتمثل في إثبات النظام أنه يحبط محاولات حزب الله من تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن النظام الجديد للمرة الثانية في يناير أنه منع تهريب أسلحة حزب الله عبر أراضيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل سوريا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي النظام السوري الجديد مرتفعات الجولان حزب الله

مواد متعلقة

القصف التركي على شمال سوريا يسفر عن مقتل 12 مدنيا

أول تعليق من سوريا على رفع العقوبات الأوروبية

الاتحاد الأوروبي: اتفقنا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا

وزير خارجية تركيا: نبذل جهودا مع دول في المنطقة بينها مصر لأجل سوريا
ads

الأكثر قراءة

الحقوا خزنوا، قطع المياه الشرب عن هذه المحافظة غدا لمدة 8 ساعات

بعد طريقة خروجه من الهلال، سانتوس يكرم نيمار بمنحه قميص "الملك"

كوكا، هجرت السينما وامتلكت إمبراطورية عقارية بالجيزة وهذا سر إجبار زوجها على الزواج من راقصة

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 7 أصناف أبرزها الفلفل الألوان والليمون البلدي

رئيس مجلس الدوما عن محاولة أمريكا اغتيال بوتين: جنون وبداية حرب نووية

ارتفاع 4 أصناف يعشقها المصريون، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

غرائب إدارة ترامب، البيت الأبيض يعلن وقف مساعدات لغزة استخدمت لشراء "واقيات ذكرية"

منوعات

المزيد

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

بيكيه يعود إلى منزل شاكيرا بشكل مفاجئ، ما القصة

بعد تناقصها 89 ثانية في 2025، اقتراب موعد فناء البشرية بتوقيت ساعة آنشتاين

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرتان إحداهما تغطي المحافظات، بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم وتحذير من هذا اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 28-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

الفيديو كلمة السر.. تفاصيل اتهام سائق بالتحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية