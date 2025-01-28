القصف التركي على شمال سوريا يسفر عن مقتل 12 مدنيا

أسفر القصف التركي على شمال وشمال شرق سوريا عن مقتل 12 مدنيًا على الأقل خلال اليومين الماضيين، في وقت تشهد فيه المنطقة معارك مستمرة منذ شهرين بين فصائل موالية لتركيا ومقاتلين أكراد.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد الشامي، الثلاثاء، إن الطيران المسير التركي قصف سوقًا شعبية في بلدة صرين بمحافظة حلب، مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح.

كما أضاف الشامي أن قصفت صباح الثلاثاء قرية حرملة في ريف زركان بمحافظة الحسكة، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين. وفي حادث آخر، قصف المدفعية التركية يوم الإثنين ريف بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، بينهم امرأة وطفلاها.

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يغلب عليها الأكراد على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، بما في ذلك جزء من محافظة دير الزور، حيث تدير هذه المناطق بشكل ذاتي منذ انسحاب القوات الحكومية في بداية النزاع السوري.

القوات الكردية

في وقت متزامن مع الهجمات التركية، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجومًا ضد القوات الكردية في شمال سوريا، مما أجبر الأخيرة على الانسحاب من بعض المناطق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 521 قتيلًا جراء المعارك والقصف التركي، بينهم 56 مدنيًا و388 مقاتلًا من الفصائل الموالية لتركيا و77 من قوات سوريا الديمقراطية.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه بالإرهابي، مما دفعها إلى تهديد بشن عملية عسكرية ضدهم، وهو ما استدعى تحركات دبلوماسية من الولايات المتحدة لتجنب مواجهة عسكرية واسعة.

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