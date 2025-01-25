السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

قسد تمدد مهلة تسليم أسلحة عناصر النظام السوري السابق لهذا السبب

قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، عن تمديد المهلة الممنوحة لعناصر النظام السوري السابق لتسليم أسلحتهم بمناطق سيطرتها حتى 10 فبراير المقبل استجابة لدعوات الناشطين المدنيين والشخصيات البارزة في المنطقة.

قسد تمنح عناصر النظام السوري السابق فرصة أخيرة 

وأوضحت قوات قسد أن قراراها بتمديد المهلة المحددة لعناصر النظام السابق يرجع سببها لمنع الفوضى المحتملة في مناطقها الواقعة شمال شرقي سوريا.

وقالت "قسد" في بيانها: "استجابة لدعوات الناشطين المدنيين والشخصيات البارزة في المنطقة، ومنعا للفوضى المحتملة، مددت قواتنا المهلة النهائية الممنوحة لبقايا النظام و"الدفاع الوطني" لتسليم أسلحتهم".

مناطق سيطرة قوات قسد

وأضاف بيان قسد: "بعد هذا الموعد النهائي، سيتم ملاحقة من يرفض الامتثال قضائيا وفقا للقانون".

وأوضحت "قسد" أنه منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، عملت على نزع الأسلحة والذخائر من بقايا النظام، مشيرة إلى أن عددا كبيرا منهم قد سلم أسلحته، كما تمت إعادة الممتلكات العامة التي كانت بحوزتهم.

يُذكر أن "قسد" تسيطر على شمال شرقي سوريا، في حين تخضع باقي المناطق لحكومة دمشق المؤقتة.

 

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