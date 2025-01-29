تفاصيل مباحثات 3 ساعات بين أحمد الشرع ومبعوث بوتين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن الوفد الروسي أجرى محادثات في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع، واستمرت المحادثات نحو ثلاث ساعات وكانت بناءة.

وقال بوجدانوف للصحفيين إن "الاجتماع سار بشكل جيد، عمومًا. استمرت المحادثات ثلاث ساعات، وتضمنت عشاء رسميًّا".

وأكد أن المحادثات أجريت "بشكل رئيسي مع رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وشارك أيضًا في المفاوضات، وزير الصحة ماهر الشرع، وهو الأخ الأكبر لأحمد الشرع، ووفدنا".

وأكد أن "الاجتماع كان بناء بشكل عام، وكان الجو جيدًا. لكننا ندرك مدى صعوبة الوضع (في البلاد)".

وأشار إلى أن الوفد الروسي أكد في المحادثات "الطبيعة الودية، تقليديًا، للعلاقات منذ حصول سوريا على الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية وحقيقة أن علاقات صداقة وتعاون تربطنا مع الشعب السوري".

وتابع: "ناقشنا أيضًا قضايا التجارة والعلاقات الاقتصادية، فبمساعدة الاتحاد السوفييتي وروسيا، تم بناء مرافق البنية التحتية الهامة في سوريا، وخاصة المرافق الكهرومائية. كما شملت مساعداتنا توفير موارد الطاقة والأسمدة والحبوب والأغذية. لقد تم كل هذا، ونحن مستعدون للاستمرار فيه وفقًا للاتفاقات مع السلطات الجديدة في سوريا. نحن عازمون على إقامة تعاون مفيد للطرفين مع سوريا".

وأضاف: "بطبيعة الحال، أكدنا على نهجنا المبدئي، الذي لم يتغير، وهو الدعم المستمر لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها. هذا هو أهم شيء".

وأضاف: "إن ما تمر به سوريا في السنوات الأخيرة، وحدوث مثل هذا التغيير الجذري في القيادة، لا يغير من تقييماتنا واستعدادنا للمساعدة في استقرار الوضع من أجل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وفيما يخص القواعد الروسية في سوريا قال بوجدانوف: "أعربنا عن امتناننا لأن مواطنينا ومرافقنا لم يتعرضوا لأذى نتيجة الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. وأعربنا عن أملنا في أن يستمر هذا الخط، وألا تتضرر مصالحنا في سوريا".

وأشار إلى أن مسألة مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا تتطلب مشاورات إضافية والطرفان اتفقا على استمرارها.

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