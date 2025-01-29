انفجار سفينة حاويات تحمل مواد خطرة في البحر الأحمر وحريق ضخم يشتعل على متنها

ذكرت مصادر في صناعة الشحن أن انفجارًا وقع في سفينة حاويات تحمل علم هونج كونج أمس الثلاثاء في البحر الأحمر، مما أدى إلى اندلاع حريق أجبر طاقمها على إخلاء السفينة.

وأفادت شركة "ديابولوس غروب" البحرية بأن السفينة كانت تنجرف والنار بها على بعد نحو 225 كيلومترا قبالة ساحل الحديدة، وهي مدينة ساحلية في اليمن يسيطر عليها الحوثي.

ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، ولم يعترف الحوثيون بالحادث بشكل فوري.

وقالت الجماعة الأسبوع الماضي إنها كانت تحد من هجماتها في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مصدر آخر في صناعة الشحن لوكالة "أسوشييتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يتم منح التصريح الرسمي للحديث علنا عن الحادث إنه تم التخلي عن السفينة وجرى إنقاذ طاقمها لاحقًا دون أن يصاب أحد بأذى.

وأكد المسؤول، أن الشحنة على متن السفينة كانت "خطيرة"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعتها أو اسم السفينة.

يُعتبر البحر الأحمر موطنًا لشعاب مرجانية وحياة بحرية مهددة، وقد تأثرت سابقًا بحوادث مشابهة مثل حرائق السفن وتسرب النفط. ومنذ بدء الهجمات الحوثية في نوفمبر 2023، انخفضت حركة الملاحة عبر البحر الأحمر إلى النصف، مما أثر على شحنات الطاقة والبضائع بين آسيا وأوروبا.

ورغم تعهد الحوثيين بالحد من هجماتهم، لا يزال هذا الممر البحري يشكل خطرًا على الشحنات البحرية.

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