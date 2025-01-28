الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

تداول 17 ألف طن بضائع و1236 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ  البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1236 شاحنة و171 سيارة.


سفر 370 معتمر عبر ميناء سفاجا

 

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 707 شاحنة و145 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 529 شاحنة و26 سيارة. 
وتستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 370 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودي والسفينة Alcudia Express، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وAlcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 4400 طن بضائع و404 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى عمان، بريدج، آور وآيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2700 راكب.
 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي بضائع عامة حركة الواردات حركة الصادرات
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