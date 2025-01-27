تداول 43 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث تم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1230 شاحنة و90 سيارة

تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا



شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 597 شاحنة و68 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 633 شاحنة و22 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي امل، HEILAN BROTHER و Alcudia Express بينما تغادر السفينة FUTURE ID علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند كما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية وغادرت السفينتين أمل و Alcudia Express، كما تم تداول 2300 طن بضائع و320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2200 راكب بموانيها.

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