الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

تداول 62 ألف طن بضائع و1090 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 14 سفينة حيث  تم تداول 62000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة و410 سيارات.

  شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 554 شاحنة و405 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 55500 طن بضائع، 536 شاحنة و5 سيارة. 

تصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة KALI KARDIU  على متنها 33000 طن فوسفات تصدير الي الهندكما تغادر السفينتين امل وAlcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي سينا، أمل وAlcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية. 

بينما تم تداول 3800 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي عمان، آور وآيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SUN TABIT على متنها 2000 طن بروبلين قادمة من الإمارات وتستقبل أيضا SEA WAVE2  علي متنها 325 سيارة بوزن 650 طنا قادمة من جدة، بينما ستغادر السفينتين ENGI، LOTUS علي متنهما 12000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال والسودان.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1795 راكبا.
 

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