الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 793 حكما قضائيا بأسوان

ضبط 4 قضايا مخدرات
ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 793 حكم قضائى بأسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 5 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية".


كما ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية – 3 أفرد محلية – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 793 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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