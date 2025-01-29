مستشهدا بمباراة الريال وليفربول، البنك الأهلي يعتزم شكوى حكم لقاء بتروجت بسبب هدف أسامة فيصل

فتح اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي النار على أحمد جمال حكم مباراة فريقه أمام بتروجيت، التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

هدف أسامة فيصل صحيح

وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث في المباراة كارثة وهدف أسامة فيصل صحيح ١٠٠٪؜ وجاء مثله في نهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٨ بين ريال مدريد وليفربول".

وأضاف: "لا يوجد في القانون أن تحتسب عقوبتين في لعبة واحدة، والحكم احتسب ركلة جزاء وطرد وهذا غير قانوني بالمرة".

أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، فيتو

نجهز مذكرة احتجاج

واختتم رئيس البنك الأهلي:" نجهز حاليًّا مذكرة احتجاج على تلك الأخطاء التي وقعت تجاه الفريق وأثرت على نتيجة المباراة والهزيمة أمام بتروجيت".

بتروجيت يتخطى البنك الأهلي بثنائية

فاز فريق بتروجت على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

إلغاء هدف أسامة فيصل

تقدم حامد حمدان لـ بتروجت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف جابرييل شيكودي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 61.

جدير بالذكر أن أسامة فيصل لاعب البنك الاهلي سجل هدفا في الدقيقة 29 ولكن تم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ على المهاجم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.