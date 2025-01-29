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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 29 - 01 - 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الأربعاء 29- 01- 2025

حالة الطقس غدًا الأربعاء 29-1-2025 بوادي النطرون


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون  شبورة مائية صباحًا  قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:11

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