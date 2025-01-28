الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدًا الأربعاء 29-1-2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا بوادي
حالة الطقس غدا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بـ  محافظة البحيرة، غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء طقسا معتدلا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 22 نهارًا و10 درجة  ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على  جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم


ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

طقس اليوم


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس اليوم شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  11

حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12


حالة الطقس في شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

حالة الطقس في جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وادى النطرون حالة الطقس البحيرة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بأبو المطامير في البحيرة

وكيل تعليم البحيرة يتابع سير أعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل زراعة البحيرة يجتمع برؤساء أقسام حماية الأراضى

رصف مدخل النجيلة بكوم حمادة في البحيرة
ads

الأكثر قراءة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا

الحكومة تكشف خطتها لدعم شعور الرضا لدى المواطنين

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

بالخطوات، طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

رئيس اتصالات البرلمان يكشف حقيقة تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة لمدة 3 أشهر (فيديو)

منوعات

المزيد

موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف جديدة بوزارة الأوقاف، التفاصيل والشروط ورابط التقديم

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل مدبولي خلال لقاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

الأزهر يستلهم العبر من معجزة الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بأداء فريضة الحج

المزيد
الجريدة الرسمية