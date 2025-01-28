حالة الطقس غدًا الأربعاء 29-1-2025 بوادي النطرون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بـ محافظة البحيرة، غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء طقسا معتدلا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 22 نهارًا و10 درجة ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 11

حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12



حالة الطقس في شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

حالة الطقس في جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09

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