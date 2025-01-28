درجات حرارة دافئة بأبرد شهور السنة.. يناير 2025 يسجل معدلات أعلى من الطبيعية... الأرصاد تكشف أسباب اعتدال الحرارة نهارا والبرودة ليلا.. وتحذر من احتمالية وقوع موجات صقيع

بالرغم من أن شهر يناير هو أبرد شهور العام، إلا أن فى يناير 2025 كانت الأيام الدافئة هي الأكثر حيث سجلت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية فى هذا التوقيت من العام.

وأكدت منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى التى سجلت شهر يناير الجارى، أعلى من معدلاتها الطبيعية فى هذا التوقيت من العام، وذلك بسبب سيطرة مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، موضحة أن المعتاد تسجيل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة خلال شهر يناير من 17:19 درجة مئوية ,أما فى يناير هذا العام فدرجات الحرارة العظمى كانت تترواح من 20: 22 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية: درجات الحرارة يناير الجارى أعلى من الطبيعى

وأوضحت منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لفيتو، أن فترات الليل خلال يناير الجارى شهدت برودة وذلك لتأثرنا بكتل صحراوية والتى تكون دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة الصغرى لشهر يناير الجارى أعلى من معدلاتها الطبيعية فى هذا التوقيت من العام، فالقاهرة ترواحت من 10: 11درجة مئوية، أما شمال الصعيد سجل من 6:10 درجات مئوية، فى حين أن درجة الحرارة كانت تقل عن 5 درجات وتتعرض لموجات صقيع.

وأوضحت أنه منذ بدء الشتاء وحتى الآن لم نتعرض لموجات برد قارسة وكانت حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية سريعة وليست شديدة، مشيرة إلى أنه مازال شهرين فى فصل الشتاء ومن الوارد حدوث حالة من التقلبات الجوية العاصفة أو موجة صقيع، موضحة أن شهر فبراير ذروة فصل الشتاء.



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مطروح قد تمتد خفيفة إلى الاسكندرية على فترات متقطعة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب البلاد،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25



كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

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