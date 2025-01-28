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رياضة

الأزمة تتصاعد، خبير لوائح يؤكد عدم قانونية مشاركة جراديشار أمام بيراميدز

جراديشار، فيتو
جراديشار، فيتو

جراديشار، أكد خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي أن مشاركة السلوفيني نيجك جراديشار مع الأهلي في مباراة بيراميدز غير قانونية، مؤكدًا أنه من حق النادي السماوي اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

الأهلي أخطأ في أزمة جراديشار

أضاف: "الأهلي أخطأ في أزمة جراديشار وكذلك اتحاد الكرة خاصة أن هناك شاشة في سيستم اتحاد الكرة تظهر كل ما يخص عقد اللاعب مع النادي".

تابع: "النادي المجري يطلع على تفاصيل عقد الأهلي مع اللاعب ويقوم بمطابقة العقد وبالتالي يكون الاتفاق سليم".

مباراة الأهلي وبيراميدز، فيتو
مباراة الأهلي وبيراميدز، فيتو

الأهلي لم يحصل على بطاقة اللاعب الدولية

وأكمل: "الاتحاد الدولي يؤكد اتفاق الناديين بشأن انتقال اللاعب وفق المطابقة".

وواصل: "الأهلي واتحاد الكرة كانوا يعلمون بعدم اكتمال قيد اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار".

واستطرد: "الأهلي لم يحصل على بطاقة اللاعب الدولية وهي تمنح بعد نهاية الإجراءات".

 

الأهلي حصل على الكارنيه فقط

وواصل: "الأهلي حصل على الكارنيه فقط وليس البطاقة الدولية للاعب وبالتالي الأهلي مخطئ".

تابع: "مشاركة جراديشار مع الأهلي غير قانونية ومن حق بيراميدز الحصول على نقاط المباراة ومن حقه اللجوء إلى فيفا".

وجاء اعتراض نادي بيراميدز على مشاركة جراديشار لاعب الأهلي بسبب إجراءات تسجيل السلوفيني غير السليمة.

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