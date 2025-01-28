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رياضة

بطولة العالم لكرة اليد، مصر تتأخر أمام فرنسا في الشوط الأول

مصر وفرنسا، فيتو
مصر وفرنسا، فيتو

كرة اليد، تأخر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة (14-18) في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في بطولة العالم

ويمتلك منتخب مصر سجلا كبيرا في مواجهاته مع منتخب فرنسا ببطولات العالم، حيث التقيا المنتخبين في 6 مناسبات سابقة، انتهت جميعها بفوز المنتخب الفرنسي، وجاءت النتائج كالتالي:

السويد 1993
مصر (16) – (19) فرنسا | الدور الرئيسي

اليابان 1997
مصر (19) – (22) فرنسا | الدور ربع النهائي

مصر 1999
مصر (22) – (27) فرنسا | دور تحديد المراكز

فرنسا 2001
مصر (21) – (24) فرنسا | الدور نصف النهائي

السويد 2011
مصر (19) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قطر 2015
مصر (24) – (28) فرنسا | دور المجموعات

منتخب مصر يرتدي الزي الأسود

ويرتدي منتخب مصر الزي الأسود في مواجهة منتخب فرنسا، بالدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد.

قائمة منتخب مصر في مواجهة فرنسا

 واستقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على  قائمة المنتخب لمواجهة فرنسا  المحدد لها  العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتشهد القائمة تواجد أحمد هشام دودو وأحمد عادل نظرا لجاهزية كلا الثنائى للمواجهة، حيث تشهد القائمة خروج الثنائى محمد طارق وبلال مسعود.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:
حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
ياسر سيف (الأهلي)

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كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد خوان كارلوس باستور منتخب فرنسا منتخب مصر

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