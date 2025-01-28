ضررها يطول مصر، عاصفة غضب من قرار ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ وقف جميع المنح والقروض الاتحادية بدءا من اليوم الثلاثاء، في قرار شامل قد يعطل برامج التعليم والرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث وطائفة من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية.

قرار ترامب بوقف وقف جميع المنح والقروض

وجاء قرار وقف جميع المنح والقروض، بعد تعليق ترامب المساعدات الخارجية الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي بدأت بقطع إمدادات العقاقير المنقذة للحياة اليوم الثلاثاء عن دول في أنحاء العالم تعتمد على مساعدات التنمية الأمريكية.

وقال مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس التي تتضمن الأوامر التنفيذية الموقعة الأسبوع الماضي، وأنهت برامج التنوع والمساواة والاحتواء.

وجاء في المذكرة أن التوقف يشمل أي أموال مخصصة "للمساعدات الأجنبية" و"منظمات غير حكومية"، من بين فئات أخرى.

وقال البيت الأبيض إن التوقف لن يؤثر على مدفوعات التأمين الاجتماعي وبرنامج ميديكير للرعاية الصحية أو "المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد".

ووفق وكالة "رويترز" قالت مصادر، أن هذا يعني أن بعض برامج المساعدات الغذائية للفقراء لن تتأثر، ولم يتضح بعد ما إذا كان برنامج ميديكيد للرعاية الصحية سيتأثر بالقرار.

وقال مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس، إن برنامج التأمين الصحي للأمريكيين الفقراء كلف 618 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مما يجعله أكبر برنامج منح حكومي.

منظمات غير الربحية تقاضى ترامب بعد قرار وقف برنامج المنح

وتقدمت أربع مجموعات تمثل المنظمات غير الربحية والمتخصصين في مجال الصحة العامة والشركات الصغيرة بدعوى قضائية اليوم، تطعن في الأمر التنفيذي، قائلة إنه "سيكون له تأثير مدمر على مئات الألوف من متلقي المنح". وتعهد مدعون عامون في الولايات من الحزب الديمقراطي بالتصدي للأمر في المحكمة.

وأكدت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من ثلاثة تريليونات للمساعدات المالية مثل المنح والقروض. لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحا، فقد قدر مكتب الميزانية الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليون دولار.

ترامب، فيتو

ومنذ تولى الرئيس الجمهوري منصبه في 20 يناير، تعتبر مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أحدث توجيه في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل جذرية للحكومة الاتحادية، أكبر جهة توظيف في البلاد.

وفي عاصفة من الأوامر التنفيذية الأسبوع الماضي، أغلق الرئيس الجديد جميع برامج التنوع، وأوقف التوظيف في الحكومة وأعاد مسؤولي الأمن القومي إلى ديارهم، وأمر بوقف المساعدات الخارجية، وسعى إلى تجريد آلاف الموظفين المدنيين من الحماية الوظيفية.

وقف توزيع العقاقير الخاصة بفيروس "إتش.أي.في"

وفي إطار تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما الأسبوع الماضي، تحركت الإدارة اليوم لوقف توزيع العقاقير الخاصة بفيروس "إتش.أي.في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب والملاريا والسل، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية للأطفال حديثي الولادة، في بلدان تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات على مستوى العالم، إذ أنفقت 72 مليار دولار في عام 2023.

ويبدأ سريان قرار توقف الإنفاق الصادر عن مكتب الإدارة والميزانية اليوم الثلاثاء. وأمام الوكالات حتى 10 فبراير لتقديم معلومات مفصلة عن أي برامج خاضعة للتعليق.

القرار يشمل مساعدات USAID فى الأردن وبقية دول العالم

فى ذات السياق كشفت مصادر أردنية، أن قرار تجميد تقديم مساعدات جديدة شمل المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” في الأردن وبقية دول العالم، والتي قد تشمل المواد الغذائية، المياه، والمأوى، والرعاية الصحية، والبيئة والتعليم، وغيرها.

وأشارت المصادر في تصريحات، الأحد، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) “أبلغت الجهات التي تتعامل معها أنها أوقفت التمويل حاليا لحين مراجعة كل تمويل جديد أو تمديده والموافقة عليه بما يتماشى مع أجندة الرئيس ترامب”.

وكشفت عن وقف عمل موظفي المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن “USAID”، فور إعلان تعليق المساعدات الأمريكية الخارجية والتي شملت المملكة.

وقالت المصادر إن العاملين في هذه المشاريع يوقعون عقودهم مباشرة مع الوكالة الأمريكية وهي المسؤولة عن دفع رواتبهم الشهرية، وتنتهي أعمالهم مع انتهاء المشاريع أو قرار تجميد تمويل هذه المشاريع.

بدورها، كشفت وسائل إعلام عراقية، أمس الاثنين، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أوقفت جميع مشاريعها ومساعداتها المقدمة إلى العراق، بما في ذلك “منظمات مدنية وحكومية” وذلك تطبيقا لقرار الولايات المتحدة بوقف فوري للمساعدات الخارجية.

تضرر طلاب مصريين من وقف برنامج المنح

وعلى مدار اليومين الماضيين، شكى أيضا طلاب مصريين مستفيدين من منح الوكالة الأمريكية، وسط تصدر مقاطع متلفزة ومنشورات بمنصات التواصل تعرب عن تضررهم من تجميد المنح، وذلك تحت هاشتاج: #أنقذوا_مستقبلنا، و#أزمة_طلاب_المنحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.