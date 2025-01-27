بعد قرار ترامب بوقف المساعدات، أوكرانيا تعلن تعليق جميع المشاريع الإنسانية

قررت سلطات كييف تعليق عدد من المشاريع الإنسانية فجأة في أوكرانيا وسط حربها مع روسيا، بعد تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، بينها مشاريع دعم قدماء المحاربين، ووسائل الإعلام المحلية، والمساعدات الصحية.

تعليق المشاريع الإنسانية في أوكرانيا

وقال مصدر في المكتب الأوكراني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يو.إس.آيد، أن الهيئة الأمريكية لتوزيع الأموال لأغراض إنسانية: "صدر أمر بتعليق معظم المشاريع".

وأشارت عدة منظمات غير حكومية أوكرانية ودولية على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تأثرها بهذا التجميد بسبب أمر وقعة دونالد ترامب الإثنين الماضي.

أمريكا تعلق جميع المساعدات الخارجية

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية، على شبكات التواصل الاجتماعي تعليق نشاطها إلى أجل غير مسمى.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات الخارجية بعد بداية الهجوم الروسي المستمر منذ 3 أعوام.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، أعلن الأسبوع الماضي، تجميد المساعدات الخارجية التى تقدمها الولايات المتحدة، أثناء مراجعة شاملة لجميع البرامج.

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