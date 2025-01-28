البيت الأبيض يكشف عن رسالة ترامب للعالم بشأن المهاجرين

أكد البيت الأبيض، فى بيان له اليوم، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أرسل رسالة واضحة للعالم أجمع مفادها، أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجرة غير القانونية.

بيان البيت الأبيض حول المهاجرين غير الشرعيين

وتابع البيت الأبيض، ألقينا القبض على عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين المدانين بارتكاب جرائم.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تعد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة، من خلال استهداف نحو 11 مليون شخص، ولكن العديد من التحديات تجعل تحقيق هذا الهدف صعبًا.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في 20 يناير الجاري، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية وغيرها من التوجيهات ذات الصلة التي تهدف إلى تسهيل عمليات الترحيل، رغم أن هناك شكوكًا كبيرة من إمكانية تنفيذ هذا الوعد، وفق "بلومبرج".

إدارة ترامب تستهدف المجرمين من المهاجرين غير الشرعيين

قال ترامب إن إدارته ستستهدف أولًا "المجرمين من المهاجرين غير الشرعيين"، قبل أن تتحول إلى الآخرين الذين لا يملكون وضعًا قانونيًا.

وأوضح توم هومان، الذي سيشرف على هذا الجهد بصفته "قيصر الحدود" في إدارة ترامب، والذي شغل سابقًا منصب القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أن "الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي هم أيضًا أولوية مبكرة".

وأضاف هومان، لشبكة “سي بى إس”، أن الاعتقالات ستكون "مستهدفة". وقال: "لن تكون حملة اعتقالات جماعية في الأحياء".

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