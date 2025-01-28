الولايات المتحدة تعلق مساعداتها لباكستان بأمر ترامب

أكد مسؤول في القنصلية الأمريكية في كراتشي، أن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات الخارجية لباكستان، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إعادة تقييم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة وإعادة تنظيمها

وأصدر تامي بروس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا في هذا الصدد، بدون ذكر أي بلد.

وقال بروس: "تماشيا مع الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بشأن إعادة تقييم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة وإعادة تنظيمها، أوقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جميع المساعدات الخارجية الأمريكية الممولة من جانب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو من خلالهما، للمراجعة".

وقف عدد من المشاريع المهمة للوكالة الأمريكية للتنمية

وأضاف: "مثلما قال روبيو يجب أن يتم تبرير كل دولار ننفقه، وكل برنامج نموله، وكل سياسة نتبعها، من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة بسيطة، وهي: هل يجعل ذلك أمريكا أكثر أمانا؟ هل يجعل ذلك أمريكا أقوى؟ هل يجعل ذلك أمريكا أكثر رخاء؟".

وقد أدت هذه الخطوة على الفور إلى وقف عدد من المشاريع المهمة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في باكستان، بما يشمل "صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي"، وهو البرنامج الرائد لتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته.

حماية المباني التاريخية والمواقع الأثرية

وبحسب السفارة الأمريكية، فإن هذا الصندوق "يساعد في حماية المباني التاريخية والمواقع الأثرية ومجموعات المتاحف والتعبيرات الثقافية التقليدية، مثل اللغات والحرف اليدوية الأصلية في أنحاء العالم".

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