ترامب: سنغلق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين

قال دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، في كلمته اليوم الأربعاء: "سنغلق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين".

ترامب سيغلق الحدود أمام المهاجرين



وأضاف ترامب: سنرد الجميل للشعب سنقدم الوظائف ونعيد عجلة الاقتصاد وسنذكر هذا اليوم الذي استعاد فيه الشعب الأمريكي السيطرة على مقاديره.

ترامب يتعهد باعادة الاقتصاد الأمريكي



وتابع:" لدينا أكبر كميات من النفط، أكثر من المملكة العربية السعودية وروسيا وسنسدد ديوننا وسنقوم بالكثير من الأمور التي لا يستطيع أحد، ولا حتى الصين، القيام بها".

وأكد ترامب:" لم يكن لدينا حروب خلال الأربع سنوات، وهزمنا تنظيم داعش وفوزنا من أجل الديمقراطية والحرية وسنعيد أمجاد الولايات المتحدة ونحقق أفضل مستقبل لشعبنا".



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