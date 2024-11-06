الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب: سنغلق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، في كلمته اليوم الأربعاء: "سنغلق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين".

ترامب سيغلق الحدود أمام المهاجرين 


وأضاف ترامب: سنرد الجميل للشعب سنقدم الوظائف ونعيد عجلة الاقتصاد وسنذكر هذا اليوم الذي استعاد فيه الشعب الأمريكي السيطرة على مقاديره.

ترامب يتعهد باعادة الاقتصاد الأمريكي 

 
وتابع:" لدينا أكبر كميات من النفط، أكثر من المملكة العربية السعودية وروسيا وسنسدد ديوننا وسنقوم بالكثير من الأمور التي لا يستطيع أحد، ولا حتى الصين، القيام بها".

وأكد ترامب:" لم يكن لدينا حروب خلال الأربع سنوات، وهزمنا تنظيم داعش وفوزنا من أجل الديمقراطية والحرية وسنعيد أمجاد الولايات المتحدة ونحقق أفضل مستقبل لشعبنا".
 

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